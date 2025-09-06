Consegnato oggi, con tre mesi di anticipo, l’ultimo treno del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) in Puglia.

Si completa così la fornitura dei treni di ultima generazione previsti dal Contratto di Servizio con la Regione Puglia, che diventa la prima a raggiungere questo traguardo. Grazie alla consegna di 50 nuovi treni nell’arco degli ultimi quattro anni, la flotta pugliese si pone anche come la più giovane d’Italia, con un’età media inferiore a tre anni.

A presentare il nuovo treno, nella stazione di Bari Centrale: Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia, e Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia. Presenti anche Maria Annunziata Giaconia, Direttore Operations Regionale Trenitalia, Antonio Tresca, Direttore Regionale Puglia, e Debora Ciliento, Assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile Regione Puglia.

«Questa giornata testimonia l’impegno di Trenitalia per il miglioramento della mobilità ferroviaria in Puglia – afferma l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio -. Per le comunità locali il treno non rappresenta solo un mezzo di trasporto, ma è abilitatore per la fruizione di servizi, per il turismo, per lo sviluppo economico complessivo».

Il nuovo treno elettrico è composto da quattro carrozze a doppio piano, con 446 posti a sedere e 1.162 posti totali. Più spazio per i viaggiatori nelle sedute, spazi dedicati ai bagagli, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente per la ricarica dei dispositivi tecnologici contribuiscono a migliorare l’esperienza a bordo.

Un treno ecosostenibile, poiché è stato costruito utilizzando materie prime provenienti dal riciclo ed è a sua volta riciclabile fino al 92%; inoltre, garantisce una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti.