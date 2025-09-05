I Carabinieri della Stazione di Polignano a Mare hanno arrestato, in flagranza di reato, un 41enne del luogo ritenuto responsabile di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna.
Determinante, in questo caso, è stato il dispositivo di controllo “braccialetto elettronico”, applicato all’uomo a seguito della denuncia della donna, vittima di reiterati atti persecutori. Rilevata la sua presenza in prossimità della vittima, il dispositivo ha immediatamente inoltrato un “Alert” alla Centrale Operativa dei Carabinieri, consentendo quindi un intervento rapido ed efficace.
Nel corso della notte, infatti, i militari intervenivano nei pressi dell’abitazione della donna, sorprendendo l’uomo nascosto tra la vegetazione e, alla vista dei Carabinieri, tentava di darsi alla fuga. Lo stesso immediatamente individuato, veniva bloccato dai militari nonostante un tentativo di resistenza.
L’uomo veniva quindi tratto in arresto e tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne convalidava l’arresto.