Ha fatto tappa al Kursaal di Bari l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari la cui stagione estiva è ripartita a settembre con “SanremoTop: il vincitore è…”, un viaggio tra i successi del Festival negli anni ’50-’70. Dopo la pausa di agosto, una nuova serie di appuntamenti che porteranno la grande musica nei comuni del territorio.

Il programma propone un percorso musicale tra i brani che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo negli anni ’50, ’60 e ’70, attraverso arrangiamenti originali di Marco Grasso e Christian Ugenti su commissione dell’ICO di Bari. Sul palco successi immortali come: “Nel blu dipinto di blu”, “24mila baci”, “Nessuno mi può giudicare”, “Zingara”, “Dio come ti amo”, “Il cuore è uno zingaro”, “Piove (Ciao ciao bambina)”, “La prima cosa bella”, “Un’emozione da poco” e tanti altri capolavori che hanno segnato la memoria collettiva.

Con l’Orchestra, diretta dal maestro Marco Grasso, la voce solista di Lidia Schillaci, interprete di grande talento e versatilità.