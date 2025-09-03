L’arte è stata sui balconi e la festa per strada, sera dopo sera, per otto giorni: è stata questa la formula della mostra “Il mattino ha Lory in bocca”, a cura di Francesco Paolo Del Re. Dal 24 al 31 agosto 2025, gli artisti hanno abitato a cielo aperto l’incrocio tra via Dalmazia e via Spalato a Bari, con il supporto organizzativo di Loredana Savino e Matteo De Napoli e il patrocinio dell’Assessorato allo Sviluppo locale e alla Blue economy del Comune di Bari. Sono stati sessanta i protagonisti della mostra e degli appuntamenti performativi, ludici e laboratoriali. Le opere si si sono potute ammirare con il naso all’insù ventiquattro ore su ventiquattro e, ogni sera, un evento dal vivo ha animato il crocevia unendo la comunità del quartiere Madonnella in un’esperienza di arte condivisa, pubblica, relazionale e partecipata. Il tutto offerto gratuitamente alla città. La musica retrò ha riempito l’aria con “La signora del balcone”, un dj set performativo di MissPia (Patrizia Piarulli) che ha vestito i panni di una casalinga nello stile degli anni Cinquanta, impegnata a svolgere le sue faccende domestiche. Il pubblico ha ballato per strada mentre Piarulli ha mescolato, nella sua performance di canzoni e azioni, ironia e nostalgia.

Il servizio.