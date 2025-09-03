Oggi il Questore della Provincia di Bari ha emesso 3 provvedimenti di divieto di accesso a determinate aree urbane, ai sensi del D.L. n.14 del 20.02.2017, convertito nella Legge n.48 del 18.04.2017.

In particolare, un provvedimento di divieto di accesso a Piazza Cesare Battisti della durata di tre anni è stato disposto nei confronti di un cittadino egiziano, recentemente denunciato per reati contro il patrimonio e per violazioni in materia di stupefacenti.

Ulteriori 2 provvedimenti sono stati emessi, anche alla luce delle disposizioni del regolamento di polizia urbana del Comune di Bari, di divieto di accesso alle aree di Piazza Moro e Piazza Libertà nei confronti di un cittadino del Marocco, sorpreso in più occasioni a svolgere attività illecita di guardia-macchine.

La Questura di Bari conferma la massima attenzione e l’impegno costante nell’attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e vivibilità negli spazi pubblici della città.