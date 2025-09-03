Una donna 40enne di origini georgiane è deceduta dopo essere stata investita da un’auto sulla strada provinciale Bitritto-Bari intorno alle 22:30 di ieri sera. L’investimento è avvenuto nei pressi dello Stadio San Nicola.

La donna è morta sul posto dell’impatto, dove i sanitari intervenuti ne hanno constatato la morte; il conducente del veicolo investitore è rimasto sul posto e ha chiamato i soccorsi dopo l’incidente. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Parte della strada provinciale è rimasta chiusa per circa un’ora e mezza, mentre il veicolo che ha investito la donna è stato sequestrato, come il cellulare del conducente per gli accertamenti tecnici. Lo stesso conducente è risultato negativo agli esami tossicologici per uso di alcol o sostanze stupefacenti.

Al momento l’ipotesi di reato rimane l’omicidio stradale. La salma è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale del Policlinico e rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.