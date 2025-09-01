“I rinforzi che il Governo ha già inviato rimarranno per le prossime settimane per una progettualità ad Alto Impatto”. Sono queste le parole del deputato della Lega Rossano Sasso al termine di un incontro con il Prefetto di Bari per sollecitare interventi decisi contro l’escalation di violenza registrata, negli ultimi giorni, fra le piazze Umberto, Moro e Battisti e che è stata al centro del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, svoltosi la settimana scorsa in Prefettura. I rappresentanti del partito guidato da Matteo Salvini hanno annunciato anche l’arrivo, nei prossimi giorni a Bari, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi. All’incontro hanno partecipato anche i consiglieri comunali Carrieri e Sisto e il consigliere regionale della Lega Fabio Romito. Indispensabile anche l’utilizzo della Polizia Locale per contrastare il fenomeno, spiegano i rappresentanti della Lega.

Intanto il sindaco di Bari Vito Leccese ha incontrato a Palazzo di Città una rappresentanza degli agenti di Polizia Locale impegnati quotidianamente nel presidio di strade e piazze.

Il servizio.