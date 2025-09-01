Continuerà a scontare gli arresti domiciliari a Parabita, nel Leccese, l’ex consigliere regionale pugliese Giacomo Olivieri, arrestato a febbraio 2024 nell’ambito dell’inchiesta Codice interno sui presunti legami tra mafia, politica e imprenditoria a Bari. Il gup Giuseppe De Salvatore, davanti al quale Olivieri è a processo in abbreviato insieme ad altri 107 imputati (per lui la Dda di Bari ha chiesto la condanna a 10 anni di reclusione), ha infatti respinto la richiesta dei suoi avvocati, Gaetano e Luca Castellaneta, di consentirgli di scontare i domiciliari a Bari, dalla moglie e dai due figli minorenni. La richiesta si basava sulla necessità, per Olivieri, di rimanere vicino ai suoi figli, che ora può vedere solo una volta a settimana. Anche sua moglie, Maria Carmen Lorusso, è coinvolta nella stessa inchiesta ed è a processo con rito ordinario. Secondo l’accusa, nel 2019 Olivieri avrebbe raccolto i voti di tre clan mafiosi di Bari per consentire l’elezione al consiglio comunale di Lorusso, poi effettivamente avvenuta. Olivieri rimase in carcere per 13 mesi ed è ai domiciliari da fine marzo.