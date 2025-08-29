Le dichiarazioni di Nichi Vendola a margine della presentazione della sua ultima raccolta di poesie nella serata d’anteprima di “Libri del Borgo Antico”, a Bisceglie, non lasciano dubbi sulla ferrea volontà del presidente di Sinistra Italiana di candidarsi in qualità di consigliere alle prossime Regionali.

Vendola etichetta come “immotivato” il veto postogli da Antonio Decaro e, al contempo, ravvede proprio nella figura dell’ex sindaco di Bari l’unica, concreta opzione alla carica di Governatore da parte del centrosinistra. Un progetto politico, quello da costruire in vista delle Regionali di metà novembre, che non potrà prescindere da un concetto-cardine: la discontinuità.

Nel suo intervento, Vendola ha invitato il centrosinistra a concentrarsi sui temi della crisi demografica nonché della crisi idrica e dell’agricoltura sul territorio, quindi ha spiegato la strada da percorrere per venir fuori dall’attuale impasse: affidarsi alla “buona politica”.