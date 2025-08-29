Nell’ambito di un piano di intensificazione dei controlli di polizia economico-finanziaria durante la stagione turistica, i militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale, hanno eseguito un accesso ispettivo ad un ristorante ubicato sul lungomare meridionale del capoluogo barese. Durante l’attività di controllo sono emerse gravi violazioni in materia di igiene e conservazione degli alimenti, successivamente accertate anche dai tecnici della A.S.L. di Bari, intervenuti sul posto, i quali hanno rilevato la palese mancanza delle minime condizioni igienico-sanitarie nei locali adibiti alla preparazione dei pasti e la presenza di quasi un quintale di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Molte derrate alimentari, infatti, sono state individuate in un furgone da carico parcheggiato per giorni sotto il sole cocente dell’estate ferragostana. Considerevoli quantità di ulteriori alimenti sono state rinvenute in contenitori aperti, creando le condizioni ideali per la proliferazione di pericolosi batteri e muffe. Alla luce della precaria situazione in atto, l’Autorità sanitaria ha quindi disposto l’immediata sospensione dell’attività commerciale mentre i militari operanti hanno prontamente proceduto al sequestro di tutti i generi alimentari rinvenuti e alla conseguente distruzione.

L’operazione rientra in un quadro di controlli serrati lungo tutto il litorale pugliese volti a contrastare le condotte illecite ma anche a garantire la salvaguardia della salute dei cittadini e dei numerosi avventori che usufruiscono delle locali strutture turistico-ricettive. Il costante presidio del litorale costiero e delle acque di competenza regionale delle Fiamme Gialle del comparto aeronavale, in piena attuazione delle esclusive prerogative di “Polizia del Mare”, garantisce una decisa azione di prevenzione e contrasto degli illeciti perpetrati, rendendo possibile la salvaguardia dell’economia sana del territorio.