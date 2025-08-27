Il Partito democratico Pugliese è pronto a portare la candidatura di Antonio Decaro “al tavolo della coalizione del centrosinistra” per la corsa alla Presidenza della Regione Puglia, in vista del voto del prossimo autunno.

È quanto affermato dal segretario regionale del Pd, Domenico De Santis, che ha commentato l’esito della riunione della Segreteria regionale, avvenuta nella serata del 26 agosto a Bari, nella quale è stata accolta “con favore la disponibilità di Antonio Decaro, seppur con riserva, a candidarsi alla guida della Regione”.

Spetta alla politica ora il compito di sciogliere i nodi e costruire l’unità. Nei prossimi giorni sarà avviato un confronto serrato tra tutte le forze progressiste, per dare vita a un percorso comune, spiega De Santis, invitando all’unità della coalizione di centrosinistra e ricordando gli errori commessi nel 2022 quando la divisione, dice, ha consegnato l’Italia alla destra.

Un riferimento anche ai governi Vendola ed Emiliano a cui va riconosciuto, continua De Santis, il lavoro fatto negli ultimi 20 anni. Le scelte che riguardano il PD saranno prese dagli organismi del partito, come è giusto che sia. Sul rinnovamento De Santis spiega come sia stata già espressa una posizione chiara e unanime in Direzione regionale: liste rinnovate, con spazio a giovani e donne, fuori i consiglieri uscenti con pendenze giudiziarie, e basta anche con chi pensa al PD come a un autobus da prendere solo per farsi eleggere.