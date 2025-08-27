Macabra scoperta a Bitonto, dove il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 27 agosto, in una zona di campagna, in contrada Cagnaro. Si tratta di Arcangelo Barbone, contadino di 53 anni, originario di Bitonto ma residente da diversi anni a Modugno. Divorziato e con due figli.

Il corpo è stato rinvenuto a seguito di una segnalazione arrivata al 118. Il personale sanitario ha poi allertato le Forze dell’Ordine.

In base a quanto emerso, il 53enne aveva una profonda ferita alla testa. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Bitonto, quelli della Scientifica, la Polizia Locale ed il magistrato di turno della Procura di Bari, Baldo Pisani, che coordina le indagini.

Sono in corso accertamenti, ad opera degli investigatori, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Ancora da chiarire se l’uomo sia morto nel luogo del ritrovamento oppure altrove. Nelle vicinanze del cadavere è stata rinvenuta una bici elettrica, con la quale il contadino era solito spostarsi quando andava a lavorare nei campi.

Al momento nessuna pista è stata esclusa dagli inquirenti, dalla caduta accidentale all’ipotesi dell’omicidio. Sul cadavere verrà eseguita l’autopsia. Sul posto sono giunti anche alcuni familiari della vittima, scioccati per l’accaduto.