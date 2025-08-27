La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli per contrastare l’abusivismo nel settore del trasporto pubblico non di linea, sanzionando dall’inizio del 2025 ben 27 operatori irregolari tra noleggio con conducente e tassisti.

I circa cento controlli effettuati hanno interessato principalmente l’aeroporto e la stazione centrale di Bari, le zone da cui arrivano le principali segnalazioni di presenza di abusivi che tentano di adescare ignari clienti. Nel solo mese di agosto sono state effettuate nove sanzioni, a testimonianza dell’intensificarsi del fenomeno durante il periodo estivo.

Le pattuglie del nucleo Annona, dedicate specificatamente al contrasto di questo fenomeno, applicano le sanzioni previste dall’articolo 86 del Codice della strada, che prevedono il pagamento di una somma compresa tra 1.812 e 7.249 euro. Oltre alla multa, sono previste sanzioni accessorie come la confisca del veicolo e la sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi. In caso di reiterazione della violazione, si rischia la revoca definitiva della patente.

I controlli hanno riguardato anche operatori regolarmente autorizzati. Tra le violazioni più frequenti contestate agli ncc, soprattutto provenienti da altri comuni, figura l’omessa compilazione del foglio di servizio, che comporta oltre alla sanzione pecuniaria anche il fermo amministrativo del veicolo.

Dodici sono invece le sanzioni irrogate ai tassisti baresi per violazione del regolamento comunale, tra cui presenza sul posteggio fuori turno, tachigrafo privo del controllo della polizia locale e assenza all’appuntamento per la revisione obbligatoria.

L’ultimo episodio risale a ieri, quando un ncc è stato sanzionato all’interno del porto per assenza del foglio di servizio cartaceo ed elettronico, anche in riferimento ai quindici giorni precedenti.

«L’impegno contro tutte le forme di abusivismo e nel nome della legalità prosegue senza sosta e con convinzione», sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico Pietro Petruzzelli. «Con questo spirito continuano i controlli nei confronti di tutti gli operatori che forniscono servizi di trasporto a un’utenza sempre più numerosa in città, tra turisti, residenti e pendolari».

L’assessore evidenzia come le verifiche su ncc e tassisti, abusivi e titolari di licenza, servano «ad assicurarci che tutti rispettino le regole e gli standard richiesti, per garantire un servizio sulle nostre strade moderno, efficiente e soprattutto sicuro».

L’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone ha commentato l’ampio spettro delle attività svolte: «Trasporti, rifiuti, protezione dell’ambiente e della costa, lotta all’inciviltà e all’abusivismo, sicurezza stradale e viabilità: le nostre pattuglie sono state impegnate ogni giorno, per tutta l’estate, a presidiare strade, spiagge, piazze e campagne».

«Con le numerose attività messe in campo, abbiamo voluto innanzitutto sensibilizzare ulteriormente i baresi e le migliaia di persone che ogni giorno attraversano la nostra città, a rispettarla come merita», conclude Palone.