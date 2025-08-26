Un nuovo segno di bellezza condivisa arriva da Triggiano, dove ieri Retake ha promosso un intervento di rigenerazione urbana lungo via Don Vitangelo Dattoli.

Oltre 50 volontari si sono messi in gioco con entusiasmo, trasformando l’iniziativa in un momento di impegno civico e comunità. L’atmosfera è stata caratterizzata da disponibilità, collaborazione e voglia di prendersi cura insieme di uno spazio comune.

Grazie a questo lavoro collettivo sono stati rimossi 30 kg di rifiuti indifferenziati e raccolti 42 kg di erba sfalciata, restituendo decoro e vitalità alle aiuole della zona. Un risultato concreto che dimostra come la rigenerazione urbana sia un atto di bellezza condivisa e di cittadinanza attiva.

«Torniamo a Triggiano con sempre maggiore entusiasmo, perché qui sentiamo una comunità viva, pronta a rimboccarsi le maniche e a partecipare. Ogni intervento di rigenerazione è un messaggio chiaro: i nostri quartieri meritano attenzione e rispetto, e insieme possiamo trasformarli. Il risultato di oggi dimostra che, quando i cittadini si uniscono, il cambiamento non è solo possibile, ma diventa contagioso» – dichiara Annalisa Condurro, referente di Retake Bari.