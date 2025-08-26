Scene di violenza e momenti di grande tensione, nella tarda serata di ieri, lunedì 25 agosto, nel centro di Bari, teatro di una maxi rissa che ha visto come protagonisti diversi cittadini stranieri. Più di 50 le persone coinvolte, con gli schiamazzi che hanno svegliato i residenti della zona di Piazza Aldo Moro, a ridosso della stazione ferroviaria, dove i litiganti si sono scontrati dopo aver attraversato le strade limitrofe, tra Piazza Umberto e Piazza Cesare Battisti. A fronteggiarsi – in base a quanto emerso – due gruppi di immigrati, per lo più di origine marocchina e bengalese.

Secondo una prima ricostruzione, la furiosa lite sarebbe scoppiata a seguito del furto di un telefonino, attribuito ad un cittadino marocchino. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia di Stato, della Polizia Locale e i militari dell’Esercito, nel tentativo di separare i contendenti e riportare la calma. Presenti anche gli operatori del 118, che hanno soccorso i numerosi feriti: la maggior parte ha ricevuto le cure sul posto, mentre un extracomunitario, in condizioni più serie, è stato trasferito presso la clinica Mater Dei.

Panico tra i passanti che hanno assistito al violento litigio, ripreso con i cellulari anche da alcuni residenti della zona, affacciati ai balconi dopo essere stati attirati dal forte baccano.

A diffondere, attraverso i social, parte delle immagini della maxi rissa, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Luca Bratta, facendosi portavoce della preoccupazione di molti cittadini baresi, costretti a convivere quotidianamente – è riportato in un post – con insicurezza e degrado.

Sarebbero una trentina, al momento, le persone denunciate a piede libero con l’accusa di rissa aggravata e lesioni persona