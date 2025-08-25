Torna prepotentemente il problema del contrabbando di sigarette, nonostante il lavoro costante delle forze dell’ordine per contrastare questo tipo di reato. A denunciare ai nostri microfoni il grave fenomeno, che avviene regolarmente sotto i suoi occhi, è Tiziana De Filippis titolare di una tabaccheria in via Dalmazia, nel quartiere Madonnella di Bari. L’introduzione, la vendita, il trasporto, l’acquisto o la detenzione di tabacchi lavorati (come sigarette e sigari) eludendo il pagamento di dazi e tasse, e violando il monopolio di Stato sulla loro vendita, ha forti ripercussioni su chi lavora onestamente, spiega Tiziana.

Il servizio.