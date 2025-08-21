Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Bari, con due squadre e il supporto di un’autobotte, che hanno subito circoscritto l’incendio, evitando che potesse propagarsi a una quarta vettura e ai giardini dei palazzi vicini, appena sfiorati della fiamme. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono andate avanti per circa due ore. Le indagini per accertare cause e natura del rogo sono affidate ai carabinieri del comando provinciale di Bari.

Il Servizio: https://youtu.be/APDtowAD-8E