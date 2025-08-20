Aggressione questa mattina ai danni di un infermiere del 118, che si trovava a bordo di un’ambulanza diretta all’ospedale San Paolo di Bari. L’uomo sarebbe stato colpito al viso e al collo da un 25enne straniero, ospite al CARA di Bari Palese, il centro per richiedenti asilo.

Secondo la ricostruzione, l’operatore sanitario avrebbe impedito al paziente di fumare all’interno del mezzo di soccorso, scatenando così la furia dell’aggressore. Ad intervenire sono stati i militari della Guardia di Finanza, che facevano da scorta all’ambulanza.

Arrivati al Pronto soccorso, l’infermiere è stato medicato dal personale sanitario e ha interrotto il suo turno: con ogni probabilità sporgerà denuncia. Il paziente è stato ricoverato.