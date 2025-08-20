Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Bari, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Giovanni Faniuolo, l’operaio di 46 anni, originario di Putignano, deceduto nel giorno di Ferragosto a Valenzano, mentre montava le luminarie per la festa patronale in onore di San Rocco.

Si tratta dei due fratelli della vittima, rispettivamente legale rappresentante e dipendente dell’azienda a conduzione familiare presso la quale il 46enne lavorava. L’ipotesi di reato avanzata dalla Procura del capoluogo è di omicidio colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

La tragedia si è consumata all’alba del 15 agosto nella piazza centrale del comune a sud di Bari. Secondo la ricostruzione, l’uomo era impegnato nel montaggio delle luminarie e si trovava su di un cestello, ad un’altezza di circa tre metri e mezzo. Per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando al suolo.

La scena – in base a quanto emerso da fonti investigative – sarebbe stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza presente nella piazza, che avrebbe quindi immortalato il momento della caduta.

Le condizioni dell’operaio erano apparse fin da subito molto gravi. Nonostante i soccorsi tempestivi ed i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto, assieme ai sanitari, il personale dello SPESAL ed i carabinieri, che stanno cercando di fare luce sulla dinamica dell’accaduto.

Ieri pomeriggio, nella Chiesa Madre di Putignano, sono stati celebrati i funerali della vittima. In segno di lutto e vicinanza ai suoi familiari, anche il Comune di Valenzano aveva annullato tutti gli eventi in programma per la festa del Santo Patrono.

