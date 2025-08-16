«Abbiamo un albero di ulivo infetto da “Xylella fastidiosa” sottospecie “pauca” in zona “pietre rosse” vicino alla complanare della strada 16 bis tra Giovinazzo e S. Spirito nei pressi della stazione di servizio». E’ laconico l’annuncio su facebook del Sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito dopo la comunicazione ufficiale arrivata nelle ultime ore dall’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia. Un nuovo ritrovamento a nord di Bari quindi dopo quello di aprile a Minervino, i due di Bisceglie a distanza di una ventina di giorni e poi quelli nell’aeroporto di Palese e nei pressi dell’Autostrada A14 a Modugno. Tranne quello di Minervino tutti ritrovamenti nei pressi di strade di collegamento tra aree di servizio e campi vicini. La xylella insomma viaggia veloce soprattutto nei pressi delle strade a scorrimento rapido evidentemente prendendosi un passaggio non solo dall’insetto vettore ma anche da altri vettori in questo caso i trasporti. Immediata comunque l’istituzione delle nuova area delimitata con la zona infetta di 50 metri in cui saranno abbattuti tutti gli ulivi oltre quello infetto ed una zona cuscinetto di 2,5 chilometri.

Il Sindaco di Giovinazzo ha voluto immediatamente sentire il suo omologo di Bisceglie che sta fronteggiando ormai da un paio di mesi l’emergenza mentre ha rilanciato anche l’appello a fare squadra per superare anche questa difficoltà. La zona di Giovinazzo ed ancor di più a poca distanza quella di Bitonto rappresentano un altro importante bacino per l’agricoltura dedita agli ulivi.