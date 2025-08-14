Nella giornata di domani, venerdì 15 agosto, Amiu provvederà a effettuare un intervento straordinario di pulizia e sanificazione dei mercati Madonna del Carmelo (corso Mazzini), Guadagni (piazza Sant’Antonio) e del mercato di via Caldarola (nei pressi dell’Arena Giardino), in occasione della chiusura prevista per la giornata di Ferragosto. Le attività straordinarie proseguiranno anche sabato 16 al termine delle attività di vendita al pubblico.

“Approfitteremo dei prossimi due giorni per procedere alla pulizia e sanificazione dei primi tre mercati coperti della città – spiega l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli -, in modo da assicurare le migliori condizioni possibili tanto agli esercenti quanto ai cittadini che li frequentano quotidianamente.

In queste ore, inoltre, una squadra di operatori dell’Amiu è impegnata a rimuovere numerosi materiali di risulta, prevalentemente pannelli di copertura di alcuni dei box, in un’area inutilizzata della ex Manifattura Tabacchi alla quale è stato contestualmente inibito l’accesso (foto in allegato). Un intervento, anche questo straordinario, necessario per garantire igiene e sicurezza in un’area molto vasta come quella della ex Manifattura, aperta al pubblico per le attività mercatali e per il parcheggio e contestualmente interessata da due ingenti cantieri di riqualificazione: quello per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri e quello per la nuova sede del CNR”.