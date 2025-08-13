Stop alle “tendopoli” sulle spiagge di Bari. Polizia Locale e Capitaneria di Porto del capoluogo pugliese hanno avviato una serie di controlli sulle spiagge cittadine, per sensibilizzare i bagnanti al rispetto delle regole contenute nell’Ordinanza Balneare della Regione Puglia 2025, che disciplina l’uso del demanio marittimo in sicurezza. Gli interventi mirano a ricordare ai cittadini che allestire vere e proprie “tendopoli” non solo comporta sanzioni fino a mille euro e il sequestro dell’attrezzatura, ma rende anche più difficile la fruizione degli spazi da parte di tutti. L’Ordinanza Balneare prevede una serie di prescrizioni sull’uso del demanio marittimo come ad esempio il divieto di campeggiare con tende, gazebo, roulotte, camper, così come pernottare sulla spiaggia; abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere (compresi i mozziconi di sigarette), sia pure contenuti in buste; è vietato creare impedimenti pregiudizievoli all’utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili; non è consentito accendere fuochi o fare uso di fornelli e allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate. È possibile però introdurre cibo e bevande per consumo personale; è vietato lasciare sulle spiagge libere, dopo il tramonto del sole, ombrelloni, lettini e sedie sdraio. L’obiettivo di questi controlli, ha spiegato l’assessore alla Vivibilità urbana e Protezione civile, Carla Palone, è preventivo soprattutto in vista del lungo weekend di Ferragosto.