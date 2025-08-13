Proseguono i controlli della Polizia locale su tutto il territorio cittadino, al fine di contrastare i comportamenti illeciti e irregolari in tema di conferimento dei rifiuti e di tutela dell’ambiente.

L’assessora alla Vivibilità urbana e alla Protezione civile, Carla Palone, rende noto il report delle attività condotte dagli agenti della Polizia locale nell’ultima settimana, dal 6 al 12 agosto. In totale sono state elevate 66 sanzioni per conferimento di rifiuti fuori orario, mancata raccolta differenziata, errato conferimento di scarti di giardinaggio, deposito incontrollato di imballaggi nei cassonetti stradali, conferimento di sacchetti sul territorio comunale da parte di cittadini non residenti, abbandono di rifiuti ingombranti.

«Continua anche nel cuore dell’estate, a ridosso di Ferragosto, l’azione di controllo e sensibilizzazione delle pattuglie antidegrado in tutti i quartieri della città – sottolinea l’assessora Palone – perché, purtroppo, i comportamenti incivili non vanno in ferie, come dimostrano i numeri delle sanzioni in tema di rifiuti. Nello specifico, nell’ultima settimana ci siamo concentrati su due zone da cui erano arrivate molte segnalazioni: i quartieri Libertà, soprattutto in zona Redentore, e Poggiofranco, nei pressi di via Mitolo. Percorrendo le strade attenzionate, dallo scorso giovedì gli agenti hanno scoperto non solo conferimenti scorretti di privati cittadini, ma anche una ditta che abbandonava imballaggi all’interno dei cassonetti, quando invece dovrebbe ormai essere chiaro a tutti che le attività commerciali devono piegare, impilare gli imballaggi di cartone e posizionarli l’uno dentro l’altro o in rastrelliere metalliche, immediatamente all’esterno delle attività o nelle vicinanze del proprio numero civico, entro la fascia oraria condivisa. Ricordiamo a tutti che i controlli proseguiranno per tutto il mese di agosto, grazie all’impegno del nucleo antidegrado e con il supporto dei sistemi di videosorveglianza».