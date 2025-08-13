L’Amministrazione Comunale di Terlizzi – Assessorato all’Ambiente in collaborazione con la Sanb, rinforza gli strumenti per intensificare i controlli sul territorio per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti, un fenomeno che danneggia il territorio e la salute pubblica. Sono state installate delle fototrappole, telecamere di videosorveglianza posizionate in punti strategici per monitorare i conferimenti scorretti.

Queste fototrappole sono state collocate sia in città, in prossimità dei cestini, che lungo le strade di campagna appena fuori dal centro abitato. L’iniziativa rientra in un piano più ampio di tutela ambientale, che mira a sanzionare coloro che non rispettano le normative vigenti. L’abbandono dei rifiuti non è solo un reato punibile con pesanti sanzioni, ma rappresenta soprattutto un grave danno per l’ambiente e la comunità.

Le sanzioni per l’abbandono di rifiuti sono state recentemente inasprite con il nuovo Decreto Legge n. 116 dell’8 agosto 2025. Chiunque venga sorpreso a gettare o abbandonare rifiuti come sacchetti, lattine, bottiglie, carte o mozziconi, rischia multe fino a 18.000 euro e la sospensione della patente. Le immagini catturate da impianti di videosorveglianza pubblici e privati, incluse le nuove microcamere ad intelligenza artificiale, saranno utilizzabili per l’identificazione e la sanzione dei trasgressori.

«L’installazione delle fototrappole è una misura necessaria per proteggere la nostra comunità da chi continua a lasciare sacchetti di rifiuti in modo improprio, ed è un atto di rispetto nei confronti di quei cittadini, la stragrande maggioranza, che hanno compreso l’importanza della differenziazione e del corretto conferimento dei rifiuti», dichiara l’Assessore all’Ambiente Gaetano Minutillo.

«Auspichiamo che questo strumento serva da deterrente e che, grazie alla collaborazione di tutti, possiamo mantenere il nostro paese pulito e vivibile. A questo serviranno le nuove microcamere/fototrappole messe in campo in collaborazione con Sanb nei Comuni di Terlizzi, Bitonto, Ruvo e Corato», afferma il Sindaco Michelangelo De Chirico.

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini a rispettare le regole per il conferimento dei rifiuti, in questa direzione va pure l’ampliamento dell’orario dell’apertura del centro di raccolta in via Italo Balbo. Un comportamento responsabile è fondamentale per garantire un ambiente sano e accogliente per tutti.

Per segnalazioni è possibile contattare il Numero Verde della Sanb 800 71 40 28, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.