Ha passato gran parte della propria vita, esattamente 24 anni, tra interventi chirurgici e ricoveri continui a causa di una pancreatite cronica. Oggi una donna di 54 anni è tornata finalmente a vivere grazie ad una innovativa terapia basata sull’utilizzo di cannabis terapeutica avanzata da uno degli ambulatori di Terapia del Dolore dell’ASL di Bari.

La grave forma di infiammazione del pancreas, nel tempo, si è dimostrata del tutto immune a qualsiasi tipo di farmaco tradizionale e neppure l’impianto di un dispositivo medico all’interno del corpo della donna ha sortito effetti benefici duraturi. I dolori addominali, la perdita del ciclo mestruale, il dimagrimento estremo fino a 36 chili sono solo alcune delle difficoltà con cui ha dovuto convivere la paziente. Fino all’approccio rivoluzionario condotto dal dottor Felice Spaccavento, il quale ha suggerito e prescritto una terapia a base di olio di cannabis.

Sono bastati pochi giorni con le nuove cure e i dolori di una vita sono scomparsi. Peso forma recuperato, appetito e sonno regolari, qualità della vita finalmente tornata alla normalità. Il caso clinico, il primo in Italia relativo all’utilizzo della cannabis per curare la pancreatite cronica, è stato pubblicato sulla rivista internazionale Journal of Cannabis Research. Un caso che accende i riflettori sul potenziale terapeutico dei cannabinoidi, tematica che potrebbe interessare migliaia di pazienti italiani.