Nella tarda mattinata di mercoledì 6 agosto, i Carabinieri della Stazione di Bari San Nicola hanno arrestato nella flagranza di reato un 67enne rumeno, resosi responsabile (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 23 anni.

In particolare i militari, impegnati nel servizio di “Carabiniere di Quartiere” in Corso Cavour, venivano allertati da tre giovani donne che richiedevano a voce alta il loro intervento, indicando un uomo in fuga nelle vicinanze. Dopo un breve inseguimento, i carabinieri riuscivano a bloccare l’individuo in via Abate Gimma, per poi procedere alla ricostruzione di quanto avvenuto.

Una delle tre ragazze, ancora in forte stato di agitazione, raccontava che, mentre stava passeggiando in Corso Vittorio Emanuele con due amiche, veniva raggiunta da un uomo che, in maniera improvvisa e repentina, la palpeggiava. Le grida di una delle giovani facevano desistere il malfattore che, una volta resosi conto della presenza dei Carabinieri, si dileguava nelle vie adiacenti, cercando invano di nascondersi all’interno di un cassonetto per la raccolta dei rifiuti.

I racconti della vittima e delle due testimoni hanno quindi consentito di ricostruire le fasi dell’accaduto, di acquisire un solido quadro probatorio da fornire al Pubblico Ministero della locale Procura della Repubblica e di procedere all’arresto dell’uomo. La misura precautelare è stata successivamente convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari.