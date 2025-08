A consentire ai militari della Tenenza di Bitonto (Bari) della Guardia di Finanza di scoprire che in un terreno della periferia della città avvenivano feste allietate da musica e balli organizzate in modo abusivo, sono stati scatti e storie pubblicate su Instagram da chi frequentava i party.

I contenuti social, che raccontavano di serate divertenti tra balle di fieno e aree relax, assieme ai controlli eseguiti dai militari con l’aiuto della polizia locale, del personale della Siae e dei vigili del fuoco, hanno permesso anche di accertare che non solo erano impiegate in diverse mansioni e in nero 12 persone ma anche che la società attiva nel settore della organizzazione di eventi non aveva le autorizzazioni e le licenze previste dalla legge per farlo.

Il legale rappresentante, un uomo del posto, è stato sanzionato per alcune migliaia di euro per le violazioni delle norme in materia di lavoro, per assenza di autorizzazioni e anche perché non aveva provveduto “alla predisposizione di tutti gli adempimenti strumentali come l’installazione del misuratore fiscale”, spiegano le Fiamme Gialle in una nota. In pratica agli avventori, che pagavano per partecipare alle feste, non venivano rilasciati scontrini o ricevute. I funzionari della Siae hanno inoltre sanzionato la società anche “per l’omessa comunicazione legata alla realizzazione di una serata con l’utilizzo di musica registrata”.