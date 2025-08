Sale ancora in Puglia il numero delle vittime della strada. A perdere la vita un motociclista di 49 anni che, nella serata del 5 agosto, avrebbe perso il controllo della moto sulla SS16 all’uscita di via Gentile, a Bari. Al momento dell’impatto la vittima è stata subito portata in ospedale dove, dopo una notte in prognosi riservata, è deceduta. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia Locale di Bari per chiarire la dinamica dell’incidente. Una scia di sangue che non si ferma sulle strade pugliesi. Solo domenica scorsa a perdere la vita sono stati tre ciclisti, tragicamente investiti sulla sp231 in territorio di Terlizzi in direzione sud. A Bari, lo scorso 26 luglio una donna di 41 anni, Giusy Lucente, è morta dopo essere stata travolta da un’auto mentre cercava di soccorrere due motociclisti coinvolti in un incidente sulla Statale 16.

Nelle successive 24 ore, all’altezza dello svincolo per Mola di Bari, è morta, a seguito di uno scontro con un minivan, la 33enne Sara Turzo, incinta al sesto mese di gravidanza. Il 30 luglio a perdere la vita, a Conversano, un ragazzo di 16 anni, Antonio Di Cristo, che viaggiava come passeggero a bordo di una moto coinvolta in un incidente con un’auto. I tragici incidenti stradali di queste ultime settimane non devono farci abbandonare, commenta il comandante della Polizia Locale di Bari, Michele Palumbo, l’azione continua per la prevenzione e la costante informazione sul corretto uso della strada e il rispetto delle regole. Per questi motivi e per promuovere la sicurezza sulle strade la Polizia Locale di Bari insieme all’assessorato alla Vivibilità e Protezione civile del Comune del capoluogo pugliese hanno realizzato un video. Prevenzione e controlli sono strumenti indispensabili per far scendere il numero delle vittime sulle strade.