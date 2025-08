Intensificata attività di contrasto alla criminalità della Polizia di Stato attraverso l’adozione di mirate misure di prevenzione, finalizzate a garantire la sicurezza pubblica e la tutela del territorio. Negli ultimi giorni sono stati notificati otto avvisi orali a carico di persone gravate da precedenti di polizia, a seguito di reati commessi di recente, ritenute socialmente pericolose.

Sul fronte del controllo del territorio, sono stati adottati tre provvedimenti di divieto di ritorno, due nel comune di Turi e uno nel comune di Bari, nei confronti di persone sorprese in flagranza di reato per delitti contro il patrimonio e per spaccio di sostanze stupefacenti. A ciò si aggiunge una proposta di Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, che si inserisce nel solco delle cinque già avanzate nel mese di luglio, rivolta a persone sistematicamente dedite a condotte delittuose dalle quali traggono sostentamento economico.

Nell’ambito della prevenzione urbana, sono stati infine adottati quattro provvedimenti di DASPO urbano. Tra questi, uno ha riguardato l’inibizione di accesso ad un pub del comune di Monopoli, mentre altri tre hanno colpito persone destinatarie di divieto di accesso a esercizi pubblici nel territorio del comune di Bari.

Le misure, emesse dal Questore di Bari, rientrano in una strategia più ampia volta a rafforzare la sicurezza sul territorio e a prevenire ogni forma di illegalità, con particolare attenzione ai contesti urbani e alle manifestazioni pubbliche.