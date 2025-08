Si è svolta questo pomeriggio, nel teatro comunale Piccinni, la cerimonia di consegna delle chiavi della città a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. A consegnarle il riconoscimento è stato il sindaco di Bari Vito Leccese.

Durante la cerimonia, il sindaco ha pronunciato un discorso nel quale ha sottolineato come «147 su 193 i Paesi membri delle Nazioni Unite riconoscono lo Stato di Palestina» e che «il prossimo settembre, con il riconoscimento da parte di Francia, Regno Unito e Malta, diventeranno 150, cioè il 75% dell’organismo multilaterale più rappresentativo al mondo». L’Italia, ha evidenziato Leccese, «purtroppo, non è tra questi».

«Se non ora quando?», si è chiesto il sindaco citando la frase completa attribuita al rabbino Hillel: «Se io non sono per me, chi sarà per me? E se io sono solo per me stesso, cosa sono? E se non ora, quando?». Interrogativi che, secondo Leccese, «ci richiamano alla forza della responsabilità individuale e al valore di riconoscersi persone nella relazione con l’altro».

Il sindaco ha quindi rivolto un ringraziamento a Francesca Albanese: «Grazie Francesca, perché le tue parole, in questi mesi, ci hanno restituito fiducia negli esseri umani». Ha ricordato come Bari sia «operatrice di pace» e come la città abbia costruito la propria identità «sui valori di solidarietà e fratellanza tra i popoli e le religioni».

Leccese ha illustrato le iniziative già intraprese dall’amministrazione comunale: «Il Consiglio comunale di Bari ha preso una posizione forte e chiara con un ordine del giorno che condanna i crimini di guerra nella Striscia di Gaza, e dichiara non gradita la partecipazione di Israele alla Fiera del Levante fino a quando non cesseranno l’intervento militare e la sistematica violazione dei diritti umani».

Il sindaco ha anche ricordato il gemellaggio con la città di Beit Jala, «città cristiana alle porte di Betlemme, in Cisgiordania», e il progetto COOP4WaterRights che «aveva come obiettivo la realizzazione delle condotte per fornire servizi idrici alla città di Khan Younis, nella Striscia di Gaza».

Nel suo intervento più duro, Leccese ha dichiarato: «Non ci può essere una parte da scegliere quando davanti agli occhi del mondo si sta consumando un genocidio. Non si può tacere ancora». Ha citato le parole di David Grossman: «Per anni ho rifiutato di utilizzare questa parola: genocidio. Ma adesso non posso trattenermi dall’usarla».

Il sindaco ha definito quello in corso «un genocidio pianificato, tecnologicamente avanzato, voluto dal Governo israeliano con l’obiettivo di annientare il popolo palestinese» e ha sottolineato come Francesca Albanese sia «la prima esponente delle Nazioni Unite destinataria di sanzioni da parte di uno Stato. In 80 anni di storia dell’ONU non era mai accaduto».

La targa che accompagna le chiavi recita: «A Francesca Albanese per il suo impegno incessante a tutela dei diritti del popolo palestinese. Bari, città di pace, è al suo fianco nel riaffermare la centralità del diritto internazionale e denunciare la brutalità e la barbarie che da quasi due anni si consumano sui civili inermi nella Striscia di Gaza».