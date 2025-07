Questa mattina il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci ha ricevuto a Palazzo di Città il neo presidente e amministratore delegato di Ferrotramviaria SpA, Giuseppe Pavoncelli, accompagnato per l’occasione dal dirigente delle Relazioni istituzionali e comunicazione, Giacomo di Castelnuovo.

Clima cordiale e collaborativo per una visita istituzionale, che ha fornito l’occasione per passare in rassegna le principali questioni aperte sul territorio di Bitonto che coinvolgono Ferrotramviaria, a partire dallo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del sottopasso di via Santo Spirito.

Ricci e Pavoncelli hanno anche parlato della prossima apertura della velostazione di Bitonto Centrale ormai completata, della necessità di avviare una progettazione per l’eliminazione del passaggio a livello su via Ancona-via Scoppio e della possibilità di installare nuove e funzionali pensiline nei punti di fermata delle linee automobilistiche, oggetto nei mesi scorsi di un complessivo piano di riordino con lo spostamento dei percorsi fuori dal centro cittadino.

L’incontro a Palazzo di Città ha preceduto i sopralluoghi al cantiere di via Santo Spirito e all’officina ferroviaria della stazione centrale.

Al cantiere del sottopasso Ricci, Pavoncelli e di Castelnuovo sono stati accolti dal direttore dei lavori, ing. Mario Iannone, che ha illustrato lo stato di avanzamento dell’opera oggi completata al 60% circa con tempi di realizzazione allineati al cronoprogramma iniziale e alla previsione di conclusione entro gennaio/febbraio 2026.

Intanto novità per la circolazione veicolare dell’area cantiere sono annunciate per la fine del mese di settembre: via delle Fornaci dovrebbe tornare ad essere collegata direttamente con viale Giovanni XXIII; contestualmente è prevista la chiusura della bretella su via Santoruvo.

I vertici di Ferrotramviaria hanno poi voluto illustrare al Sindaco la nuova vita dell’officina ferroviaria della stazione centrale di Bitonto, realizzata grazie a un importante investimento tecnologico negli spazi che un tempo fungevano da semplice rimessa per i treni. In questo caso a fare gli onori di casa è stato il responsabile della Produzione della Divisione Trasporto (Impresa Ferroviaria), Gaetano Pavoncelli.

L’officina ferroviaria di Bitonto, attrezzata con strumentazioni di avanguardia che consentono significative economie in termini di costi e tempi, è destinata a diventare il punto di riferimento principale per l’attività di manutenzione del materiale rotabile Ferrotramviaria, potendo eseguire lavorazioni fino ad oggi affidate all’esterno dell’azienda.

Il sindaco Ricci, al termine dell’incontro, si è dichiarato “particolarmente soddisfatto”.

“Oggi – ha detto Ricci – consolidiamo con i nuovi vertici di Ferrotramviaria un rapporto di proficua collaborazione, che ci permetterà di affrontare insieme le sfide che ci attendono. È importante per noi poter contare sulla sensibilità e la capacità di ascolto e dialogo di una società solida e affidabile, che gode di grande credito nel panorama del sistema ferroviario italiano”.