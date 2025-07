La polizia di Stato è intervenuta nella serata di ieri in via Nicolai, all’altezza di via Manzoni, per bloccare festeggiamenti non autorizzati che stavano disturbando la quiete pubblica. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE relativa alla presenza di un gruppo nutrito di persone in strada con casse acustiche.

Sul posto si sono portate immediatamente alcune unità operative della Squadra Mobile e delle Volanti, coadiuvate dalla polizia locale, che hanno identificato alcuni dei presenti. Le persone controllate stavano partecipando ai festeggiamenti per un matrimonio che si sarebbe celebrato nella giornata odierna.

La posizione degli identificati è attualmente oggetto di valutazione anche alla luce di quanto previsto dal Nuovo Regolamento Urbano, al fine di evitare comportamenti non consoni al decoro urbano e in contrasto con leggi e disposizioni di attuazione.

L’episodio si inserisce nel più ampio contesto dei controlli che le forze dell’ordine effettuano sul territorio per garantire il rispetto delle norme sulla quiete pubblica e il decoro urbano. I festeggiamenti in strada con amplificazione sonora richiedono infatti specifiche autorizzazioni che in questo caso non erano state richieste.

L’intervento della polizia ha permesso di riportare la situazione alla normalità, evitando ulteriori disturbi ai residenti della zona. Le verifiche sui partecipanti proseguiranno per valutare eventuali violazioni amministrative previste dalla normativa comunale.

L’episodio sottolinea l’importanza di richiedere le dovute autorizzazioni per eventi e festeggiamenti che si svolgono in spazi pubblici, soprattutto quando prevedono l’utilizzo di amplificazione sonora che può arrecare disturbo alla comunità.