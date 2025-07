Nell’area verde dell’aeroporto di Bari, in seguito alle attività di monitoraggio eseguite periodicamente, sono stati rinvenuti otto ulivi infettati dal batterio xylella fastidiosa – subspecie pauca. A comunicarlo è la società aeroporti di Puglia che annuncia anche come da oggi saranno avviate le procedure per la eradicazione.

Il rilievo è stato segnalato all’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, in seguito al quale è stato effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici dei competenti uffici regionali, con contestuale prelievo di campioni dagli esemplari individuati. Avuta conferma della presenza del batterio su otto alberi, Aeroporti di Puglia comunica che si procederà all’eradicazione degli esemplari infetti.