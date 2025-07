Sono cominciate questa mattina, con la parziale eliminazione del primo albero, le operazioni di eradicazione degli ulivi infetti da Xylella fastidiosa, trovati all’interno dell’aeroporto di Bari. Lo comunica Aeroporti di Puglia, evidenziando che le operazioni proseguiranno domani e dureranno circa una settimana. Gli operai oggi hanno sfrondato la pianta, eliminando la parte superiore. E’ rimasta per ora al suo posto la base del tronco, per la quale sarà necessaria l’escavazione per eliminare le radici. Terminata questa fase, spiega Aqp, come prevede la normativa, saranno eliminate anche le piante nel raggio di 50 metri da quelle infette. Sono complessivamente otto gli ulivi colpiti dal batterio, scoperti nel corso delle attività di monitoraggio eseguite periodicamente sulle aree a verde dello scalo barese.

Foto Ansa.