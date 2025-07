Sono impressionanti le immagini dell’incidente di ieri mattina tra una Audi ed una ambulanza con paziente in servizio per il 118 a Bari. Lo scontro tra i due mezzi all’incrocio tra via Giulio Petroni e viale Giovanni XXIII di domenica mattina attorno alle 8. L’ambulanza viaggiava con urgenza con le sirene accese verso l’ospedale dopo una chiamata di emergenza e con un ferito a bordo mentre la vettura è transitata a grande velocità all’incrocio stesso.

Quattro a bordo della vettura tutti feriti così come feriti e ricoverati in ospedale gli occupanti dell’ambulanza tra cui una soccorritrice che ha avuto la peggio dovendo subire anche un’operazione a causa delle ferite riportate. Ad effettuare i rilievi è stata la Polizia Locale del capoluogo.

L’incidente riporta alla mente quello tragico di due settimane fa alle porte di San Giovanni Rotondo quando lo scontro tra una vettura ed un mezzo di soccorso portò alla morte dell’ex sindaco della città il 58enne Antonio Squarcella ed il ferimento di ben cinque persone tra cui i soccorritori.