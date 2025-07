Nel fine settimana appena concluso, le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio per garantire la sicurezza nelle aree di maggiore afflusso della movida notturna della provincia barese, con particolare attenzione al rispetto delle normative in materia di sicurezza stradale, anche alla luce delle ultime novità legislative introdotte.

In particolare, operatori della Polizia Stradale, con il supporto di personale dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato della Questura di Bari, hanno svolto mirate attività di prevenzione e contrasto nelle zone più frequentate della città di Monopoli.

Durante l’operazione sono state controllate 57 persone e 44 veicoli. I conducenti sono stati sottoposti a controlli etilometrici e tossicologici: 12 soggetti sono stati denunciati, di cui 6 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.) e 6 per guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 C.d.S.).

Sono state inoltre ritirate 11 patenti di guida e decurtati complessivamente 130 punti. Nel corso dei controlli, è stata sequestrata, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90, una quantità di 3,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cannabinoidi, con conseguente segnalazione all’Autorità Amministrativa competente.

Tali servizi rientrano nelle attività della Polizia di Stato finalizzate a garantire la sicurezza e il rispetto della legalità, con particolare riferimento al contrasto dell’abuso di alcool e sostanze stupefacenti, soprattutto in relazione alla guida di veicoli.