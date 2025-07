«Era impossibile pensare che la xylella si fermasse grazie ad una linea immaginaria». Era stata una delle constatazioni più che amare di uno dei rappresentanti di categoria degli agricoltori quando ci fu la scoperta esattamente un mese fa di un focolaio a Bisceglie all’interno di un’area verde della stazione di servizio sulla A14. Tra le amare constatazioni anche quella che la xylella viaggia anche attraverso le strade a scorrimento veloce ed in luoghi pubblici dove l’attenzione è sicuramente inferiore rispetto ai produttori privati. Ed infatti è di poche ore fa l’annuncio di un nuovo focolaio questa volta all’interno di un’area verde dell’aeroporto di Bari ma anche in territorio di Modugno, a poca distanza e sempre nei pressi dell’autostrada A14.

A comunicare la scoperta del focolaio in realtà è stata la stessa società Aeroporti di Puglia che ha segnalato direttamente all’Osservatorio fitosanitario della Regione di verificare la presenza della xylella su quegli ulivi. Il sopralluogo ed i prelievi hanno dato poi conferma. Immediato l’avvio per le procedure di eradicazione e gli ulteriori campionamenti nell’area attorno che in questo caso vanno sino a Modugno e Bitonto e che certificano come il batterio killer degli ulivi sia ben oltre le porte di Bari verso nord.

A pagarne le conseguenze anche i produttori in un’area attorno di circa 50 metri e che vedranno abbattuti gli ulivi che potenzialmente possono essere infettati. L’amara constatazione è che con la xylella si dovrà condividere e l’appello degli esperti resta sempre lo stesso e cioè quello di portare a termine tutte le procedure fitosanitarie necessarie per prevenirne la diffusione. Una situazione che però deve per forza veder coinvolte le istituzioni territoriali spesso poco attente proprio alle misure che ora la regione dovrà necessariamente portare ad un livello superiore non solo nei territori già colpiti dal batterio.