Rabbia e profondo sconcerto. Sono i sentimenti suscitati dalle immagini riprese dal drone dei militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Bari che, con il supporto della Stazione Carabinieri di Bari Carbonara, hanno proceduto al sequestro di un terreno di circa 10.000 mq tra Ceglie del Campo e Valenzano, nell’hinterland del capoluogo, adibito a discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non. Come è ben visibile dai filmati, i rifiuti venivano accumulati e successivamente bruciati, sprigionando fumi tossici in tutto il circondario.

Coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, l’indagine è stata svolta con l’ausilio appunto di telecamere, droni e servizi di appostamento, che hanno consentito di ricostruire compiutamente le condotte illecite: un uomo trasportava rifiuti nella discarica quasi quotidianamente e il gestore di fatto del sito dirigeva le operazioni di scarico, procedendo quindi alla combustione di grossi cumuli. I roghi determinavano colonne di fumo nero visibili dalle zone limitrofe, oggetto di lamentele da parte dei residenti. Oltre alla discarica, si è proceduto anche al sequestro dell’autocarro con cui i rifiuti venivano trasportati e scaricati in loco che, come previsto dalla normativa vigente in materia, sarà oggetto di confisca.

Sia il gestore della discarica sia il trasportatore dei rifiuti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di discarica abusiva e combustione di rifiuti speciali.