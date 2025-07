La UIL (Unione italiana del Lavoro) ha pubblicato il report annuale sui contributi erogati dallo Stato ai Comuni per il contrasto all’evasione fiscale e i risultati che ne emergono sono tutt’altro che positivi. La Puglia si colloca al terz’ultimo posto per contributi statali alla lotta contro l’evasione, con un supporto economico non solo irrisorio, ma addirittura in calo rispetto al passato: la cifra ricevuta ammonta a 3.780 euro. Solo l’Abruzzo e il Molise (che riceve 25 euro), raccolgono supporto inferiore. Non regge il paragone con Lombardia e Liguria, le quali ricevono contributi rispettivamente per 1.247.094 euro e 418.330 euro. Le somme distribuite, in ogni caso, non sono disomogenee solo nel confronto sud-nord, ma su tutto il territorio nazionale.

Nello specifico, Bari ha ricevuto come sostegno statale la cifra di soli 1.775 euro (meno della metà rispetto al 2023), Ugento 2.004. Un confronto: Milano riceve 397.991 euro, Torino 126.060. Bari e Ugento i metri di paragone, sì, perché nel “tacco italiano” sono gli unici due comuni a ricevere effettivamente un supporto. Zero gli euro ricevuti dalla BAT, da Foggia, da Lecce, da Taranto, da Brindisi. L’evasione fiscale nazionale continua a superare i 90 miliardi annui, il sistema andrebbe rafforzato, ma i dati ci dicono che viene indebolito.

Oggi la legge prevede che il Governo Centrale restituisca una quota alle singole municipalità calcolata rispetto a quanto effettivamente riscosso da queste ultime nell’anno fiscale precedente. Quota che andrebbe poi impiegata per rendere più efficaci controllo e riscossioni delle somme dovute allo Stato. In pratica, però, questo non avviene e il complesso meccanismo non sembra funzionare come dovrebbe.

Le spiegazioni di ciò potrebbero riflettere tanto le difficoltà delle attività comunali, quanto l’effetto del taglio della compartecipazione statale, passata dal 100 al 50 per cento. Certo, i dati non cambiano e sembra di osservare un serpente che si mangia la coda: a beneficiare dei maggiori contributi statali sono quei Comuni dove la macchina fiscale funziona meglio, non quelli che necessiterebbero di maggiore aiuto a causa di personale non formato, assenza di uffici preposti e di un piano nazionale trasparente e chiaro.

È il segretario confederale della UIL Santo Biondo a proporre soluzioni: «Riportare la compartecipazione statale al 100 per cento, con erogazioni certe. Rafforzare gli uffici tributi, creare personale dedicato e uffici intercomunali, un ente apposito per la riscossione dei tributi locali, collaborare con l’Agenzia delle Entrate, per accedere in tempo reale alle informazioni catastali e reddituali e produrre segnalazioni qualificate».

di Nicola Di Chio