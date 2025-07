È stato presentato, all’interno del Palazzo dell’Acqua a Bari, sede di Acquedotto Pugliese, il prototipo ad idrogeno Hyla che rappresenterà l’Italia all’Hydrogen Gran Prix in Germania, una competizione organizzata da Horizon Educational che coinvolge studenti di tutto il mondo nella progettazione, costruzione e gestione di veicoli a idrogeno. L’Università del Salento con il suo team di giovani laureati e laureandi partecipa al progetto per avvicinare studenti e studentesse al mondo della mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo dell’idrogeno come fonte di energia pulita. Hyla è una rivisitazione della parola salentina che significa “eccola”. Le lettere Hy iniziali si riferiscono all’idrogeno, elemento principale della propulsione della vettura. Infatti, il veicolo è dotato di una H30-Fuel Cell capace di erogare 8,4 V di potenziale e 3,6 A in corrente continua. Questo è possibile grazie al collegamento di due hydrostick per volta. La connessione con il pit, la telemetria e la gestione del veicolo sono assicurate dalla ECU presente sul dorso della vettura. Tra i partner del progetto c’è anche Acquedotto Pugliese.

