Tragedia questa mattina in località Torre Inserraglio, nella marina di Nardò. Un villeggiante di 81 anni, originario di Ruvo di Puglia, è deceduto per un malore improvviso mentre si trovava sul bagnasciuga, non lontano da residence Tramonti.

L’anziano è caduto in acqua. Il tentativo di soccorso da parte del bagnino e dei bagnanti presenti è stato immediato, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. All’arrivo del 118, il medico ha potuto solo constatarne il decesso del ruvese, avvenuto per cause naturali.