La dottoressa Raffaella Massafra, fisico medico e già direttore scientifico facente funzione dell’Istituto, è il nuovo direttore scientifico dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Nominata dal ministro della Salute Orazio Schillaci, d’intesa con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, coordinerà e promuoverà l’intera attività scientifica dell’Ente, con una visione fortemente orientata all’innovazione, alla medicina di precisione mediante l’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale su differenti setting oncologici e alla valorizzazione delle competenze multidisciplinari.

Tra i risultati più rilevanti della sua attività scientifica, si segnala la recente concessione del brevetto, nato in seno al laboratorio di biostatistica e bioinformatica che dirige da anni, da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) per il sistema innovativo “Metodo per la classificazione dello stato metastatico di un linfonodo sentinella”. Il metodo, applicato alle pazienti con tumore della mammella, utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare immagini ecografiche del tumore primario e predire la presenza di metastasi linfonodali ascellari, evitando così il ricorso alla biopsia chirurgica. Si tratta di un traguardo di rilievo assoluto, che coniuga innovazione tecnologica e impatto clinico concreto, a favore di una medicina sempre più personalizzata, predittiva e non invasiva.

“La scelta della dottoressa Massafra – dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – rafforza ulteriormente il legame tra l’Istituto e il sistema sanitario regionale, riconoscendo le competenze costruite nel tempo e investendo sulla continuità e sull’innovazione scientifica, a beneficio della salute dei cittadini pugliesi.”

“Rivolgo alla dottoressa Massafra i migliori auguri di buon lavoro per un incarico di alto profilo in un IRCCS prestigioso per il territorio regionale e nazionale – afferma il Sottosegretario di Stato alla Salute Marcello Gemmato –. La sua nomina rappresenta anche un riconoscimento per il lavoro svolto con dedizione all’interno dell’Istituto e un’opportunità per consolidarne il ruolo strategico nella rete della ricerca oncologica italiana.”

“La nomina della dott.ssa Massafra – chiosa il Commissario straordinario dell’oncologico barese Alessandro Delle Donne – segna una direzione ben precisa per il futuro di questo Istituto: confermando infatti l’impegno condiviso e la visione di squadra portata avanti finora, indica l’importanza dei nuovi percorsi di ricerca, nei quali l’intelligenza artificiale è al servizio di approcci sempre più precoci, predittivi e personalizzati nella diagnosi e nella cura del tumore, con sistemi più efficienti e accurati, ritagliati su misura del singolo paziente. Al Ministro Schillaci e al Presidente Emiliano vanno i ringraziamenti per aver individuato il profilo più coerente con la mission e la vision del nostro IRCCS; alla dottoressa Massafra rivolgo i miei personali, e quelli dell’intero Istituto, auguri per questo nuovo incarico, con la certezza che saprà rafforzare il processo di internazionalizzazione dell’IRCCS Istituto Tumori di Bari, in linea con il piano strategico di rilancio già in fase avanzata di attuazione e che sta portando risultati concreti e attesi.”

Laureata in Fisica e specializzata in Fisica Medica, con master in Artificial Intelligence Technology and Management, la dottoressa Massafra ha affiancato alla sua attività di dirigente fisico medico una solida esperienza nella ricerca applicata all’oncologia, con un focus pionieristico sull’intelligenza artificiale. Ha guidato negli anni progetti incentrati sull’elaborazione di dati clinici, immagini radiologiche e digital pathology, applicando tecniche avanzate di machine learning e deep learning. È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate e coordina il Laboratorio di Biostatistica e Bioinformatica dell’Istituto, struttura multidisciplinare nata su sua iniziativa per offrire supporto metodologico alle linee di ricerca traslazionale. Ha ricoperto il ruolo di principal investigator e supervisore in progetti finanziati dal Ministero della Salute, dalla Regione Puglia e da enti nazionali come Alleanza Contro il Cancro.