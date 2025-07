La ripartizione dei fondi di coesione tracciata dall’Unione Europea per gli anni 2028-2032 non scontenta le Regioni del Sud. È questa la risposta netta del vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, a Bari per il convegno ‘Nuova politica di coesione e sviluppo regionale, l’Europa incontra la Puglia’, organizzato dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei, di cui fa parte la delegazione di Fratelli d’Italia.

“La revisione dell’attuale programmazione ha cinque priorità nuove: la competitività, la casa, l’acqua, l’energia e la difesa. Tutto questo su base volontaria. Ogni Stato membro deciderà quale utilizzare”, spiega Fitto.

“Venderemo cara la pelle” per far sentire la voce delle regioni del sud, rassicura l’europarlamentare pugliese Francesco Ventola.

Il servizio.