Voglia di incontrarsi e di trasmettere un messaggio di incoraggiamento e di speranza. Oltre 7mila persone sono arrivate da diverse Regioni italiane, in Fiera del Levante a Bari, per partecipare al primo dei tre congressi di tre giorni dei Testimoni di Geova, in programma dal 18 luglio e per tre fine settimana consecutivi. “Pura adorazione” è il tema scelto quest’anno. Si prevede che l’evento, totalmente gratuito e dal vivo, aperto al pubblico, attirerà in città più di 22mila persone, favorendo anche le attività commerciali del posto come negozi, hotel e ristoranti.

Il servizio.