Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella prevenzione e nella ricerca e l’approccio One Health, un modello che riconosce l’interconnessione tra la salute umana, animale e ambientale, sono stati al centro di un evento organizzato nell’ambito del Forum Mediterraneo in Sanità, un appuntamento strategico per la Puglia e le Regioni del Mezzogiorno, chiamate a raccogliere la sfida di colmare i ritardi storici della sanità meridionale puntando su innovazione tecnologica, ricerca e riorganizzazione dei servizi.