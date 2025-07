Fare networking, lavorare in sinergia e armonia esprimendo il meglio delle professionalità delle imprese del territorio, mettendole al servizio di tutti, e unendo l’esperienza di chi è già nel settore da tanti anni alle idee innovative dei giovani talenti. Con questi obiettivi è stata ufficializzata, con il primo “Federpubblicità Networking Event” svoltosi all’interno del Sophia Loren Resturanti di Bari, la nascita di Federpubblicità, la nuova rete promossa da Confesercenti e dedicata alle imprese della comunicazione, marketing, pubblicità e intrattenimento. Già 50 le aziende aderenti alla federazione che intende dare voce, visibilità e rappresentanza a un settore strategico e in forte espansione, creando “una casa comune per sostenere uno sviluppo organico del comparto, offrendo rappresentanza, servizi e occasioni di crescita”, ha spiegato la presidente di Confesercenti Bari, Raffaella Altamura.

Il presidente della neonata Federpubblicità, Marco Guaragnella ha rimarcato la natura strategica del progetto: “l’inizio di un percorso condiviso, che mette al centro le imprese e le loro competenze”.

Presente anche il Presidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, che ha evidenziato come il settore della comunicazione sia oggi un elemento essenziale nei processi economici.

Federpubblicità si propone dunque come un punto di riferimento per le imprese del comparto, offrendo servizi integrati, formazione, rappresentanza istituzionale e opportunità di networking. Il tutto nella cornice del Progetto Arianna, promosso dalla Camera di Commercio di Bari in collaborazione con Confesercenti Bari.