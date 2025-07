Si è svolta questa mattina a Bari, nella sala giunta di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione di “Vacanze coi fiocchi 2025”, la 26esima edizione della campagna nazionale per la sicurezza sulle strade delle vacanze, promossa con la collaborazione della Polizia Locale di Bari per il decimo anno. A illustrare i dettagli dell’iniziativa sono stati l’assessore alla Vivibilità urbana e Protezione Civile Carla Palone e il comandante della Polizia Locale di Bari Michele Palumbo, alla presenza del testimonial dell’iniziativa, l’attore e musicista Renato Ciardo, dell’assessore alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella, e di rappresentanti della Polizia Stradale.

“Vacanze coi fiocchi” è una campagna nata nel 2000 per contrastare il picco di vittime e incidenti stradali che si registra nei mesi estivi. La campagna è promossa dal Centro Antartide, con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dell’Anci: negli anni sono state raccolte oltre cento adesioni in tutta Italia tra amministrazioni comunali, società autostradali, aziende sanitarie, imprese, associazioni, media, radio. L’edizione 2025 unisce il tema della velocità alla guida con la necessità di ridurre, almeno in vacanza, i nostri ritmi di vita.

«La velocità e la distrazione, quest’ultima causata spesso dalla stanchezza o dall’uso improprio del cellulare alla guida, sono le cause principali degli incidenti stradali – ha sottolineato l’assessore Palone -. L’illegalità viene veicolata anche attraverso i social, con la corsa a ostentare video che incitano, soprattutto tra i giovanissimi, a oltrepassare i limiti. L’obiettivo della campagna nazionale 2025, alla quale la Città di Bari aderisce, è invitare i motociclisti e gli automobilisti ad andare piano e ad adottare un comportamento consapevole alla guida».

«Quest’anno è la decima edizione di ‘Vacanze coi fiocchi’, che condividiamo con il Centro Antartide – ha spiegato il comandante Palumbo -. Il focus è la velocità, intesa non solo nel senso fisico, ma anche morale, con l’invito a rallentare i ritmi, ridurre lo stress e aumentare la serenità del vivere. La velocità rimane una delle cause principali degli incidenti stradali, soprattutto quelli con feriti e con prognosi riservate, o, peggio, con esito mortale. Circa l’8% degli incidenti stradali gravi deriva dalla violazione dei limiti di velocità. Bisogna continuare a insistere con i dispositivi di controllo sulle strade, per prevenire e reprimere i comportamenti illeciti, contrari al Codice della strada. Porteremo, infatti, la campagna di sensibilizzazione nei centri di aggregazione, sulle strade e sulle autostrade, per diffonderne il più possibile il messaggio».

«Sono onorato di potere dare il mio contributo anche quest’anno, per la settima volta, alla campagna – è stata la conclusione di Renato Ciardo -. Vista, purtroppo, la constatazione degli incidenti stradali che persistono, l’anno prossimo vi consiglio di cambiare l’hashtag, da #VCF25 di ‘Vacanze coi fiocchi’, a #VCVC di ‘vide ce ve chiane’, ovvero ‘vedi se vai piano’. Andate piano!».

I numeri dicono che a Bari, nel primo semestre del 2025, sono stati registrati 2379 incidenti stradali, di cui 4 con esito mortale con 4 persone decedute. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 le persone ferite, invece, sono state 1202. Nel 2024, in totale gli incidenti sono stati 3809, di cui 6 con esito mortale, 27 persone finite in prognosi riservata e 1651 con lesioni.

La velocità in Italia rimane una delle principali cause di incidenti stradali e ne aumenta la gravità. Oltre l’8% degli incidenti con morti e feriti è, infatti, causato dall’eccesso di velocità, mentre la distrazione alla guida (in primis per l’uso del telefonino) è la causa accertata del 16,9% di tutti gli incidenti stradali.

Viaggiare a velocità elevate ha, infatti, conseguenze dirette su quanto mettiamo a fuoco mentre siamo al volante: è sufficiente un aumento della velocità dai 25 ai 50 chilometri orari per ridurre a un quarto il nostro campo visivo. È stato verificato che se riduciamo la velocità a cui guidiamo del 5%, il rischio di incorrere in un incidente cala esponenzialmente, di oltre il 30%. Una proporzione che viene ulteriormente amplificata in caso di eventi atmosferici acuti (temporali estivi, pioggia, ma anche condizioni di grande caldo), durante i quali il rischio di fenomeni come l’acqua-planning o semplicemente la più generale scivolosità del manto stradale rendono necessarie anche per legge velocità ridotte.

Eppure anche negli ultimi rilevamenti tra i comportamenti errati più frequenti, la velocità troppo elevata è, accanto alla guida distratta e al mancato rispetto delle regole di sicurezza e precedenza, la causa del 44% degli incidenti. Ridurre la velocità, dunque, non solo abbatterebbe il costo di vite umane, ma consentirebbe di limitare le emissioni inquinanti e il rumore, oltre a fare risparmiare.

Rallentare, al contempo, i ritmi di vita nel periodo delle vacanze, ha benefici concreti sulla salute: gli uomini che vanno regolarmente in vacanza, ad esempio, riducono il rischio di infarto del 32%, percentuale che diventa del 50% per le donne, mentre l’89% delle persone ha un calo significativo dei livelli di stress dopo uno o due giorni di viaggio.

“Vacanze Coi Fiocchi” 2025 ha lanciato il claim “Rallenta, sei in vacanza!”, che unisce in un’unica azione di sensibilizzazione due inviti: ribadire il messaggio sulla sicurezza attraverso la prudenza alla guida proprio nei mesi estivi, che registrano il maggior numero di incidenti, e rallentare i nostri ritmi di vita a beneficio della nostra e altrui salute.

La campagna avrà il suo momento clou nell’ultimo fine settimana di luglio, con il tradizionale presidio presso i caselli autostradali di tutta Italia, dove operatori, volontari e Polizia Locale distribuiranno i materiali con l’immagine ormai tradizionale di Snoopy: l’adesivo e il pieghevole contengono approfondimenti e consigli sulla sicurezza alla guida e sui ritmi di vita, e riflessioni su questi temi a cura dei testimonial della campagna nazionale, Patrizio Roversi, Tessa Gelisio e Luca Mercalli. Oltre ai caselli autostradali, adesivi e pieghevoli saranno nelle aree di servizio, aree di cortesia e nei Comuni di tutta Italia, mentre i manifesti saranno presenti sulla rete autostradale e in tante città italiane. Le radio che aderiscono, promuoveranno la campagna diffondendo lo spot video e radio dello storico testimonial Patrizio Roversi.

La campagna ha, infine, una pagina Facebook e un profilo Instagram, per accompagnare quotidianamente i vacanzieri con informazioni e suggerimenti per viaggi più piacevoli e sicuri, accanto ai messaggi dei testimonial con gli hashtag #VacanzeCoiFiocchi e #VCF25.