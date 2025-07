In vista del congresso annuale in tre giorni dal tema “Pura adorazione” in programma nell’arco di 3 fine settimana a partire dal 18 luglio, tornano alla Fiera del Levante di Bari i testimoni di Geova per la pulizia straordinaria dei locali: dai pavimenti, ai bagni, fino ad arrivare ai vetri e agli spazi esterni, tutto perfettamente organizzato nei giorni precedenti. I Testimoni di Geova si preparano, così, ad accogliere più di 22mila partecipanti, favorendo anche le attività commerciarli del capoluogo pugliese come negozi, hotel e ristoranti.

Il servizio.