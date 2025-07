Serve una sanità più vicina ai cittadini, che sia in grado di offrire tempi certi, servizi di qualità e un rapporto rinnovato di fiducia tra utenti, medici e istituzioni. La sanità pugliese è stata al centro di un confronto serrato tra istituzioni, sindacati e operatori del settore. A bari, numerosissime le presenze che hanno partecipato alla Tavola rotonda: “Sanità in Puglia: lavoriamo tutti insieme per ridurre le attese e costruire fiducia”, promossa dai pensionati della CISL Puglia, CISL Puglia funzione pubblica e Cisl medici. L’appuntamento ha messo sul tavolo i nodi critici del sistema sanitario regionale – dalle liste d’attesa alla carenza di personale – e a proporre soluzioni concrete partendo da un obiettivo condiviso: restituire efficienza e credibilità al servizio sanitario pubblico.