L’Associazione Musicale I FIATI è lieta di presentare il “Gran Concerto del Giubileo”, in programma giovedì 17 luglio 2025 alle ore 20.30 presso la Basilica di San Nicola a Bari, nell’ambito del progetto «Le due Bari 2025» del Comune di Bari – Assessorato alle Culture.

Il concerto, organizzato dall’APS I FIATI rappresenta un momento di profonda spiritualità e riflessione condivisa, in considerazione del Giubileo del 2025. È portato in scena dall’Orchestra Sinfonica Federiciana e sarà diretto dal Maestro Mons. Marco Frisina, autore delle musiche in programma, con le voci soliste di Valeria Di Maria, Anastasiia Abriutina Nicola Napoli e la prof.ssa Sara Allegretta direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Federiciana

Il direttore, Maestro Mons. Marco Frisina, è autore di canti liturgici conosciuti ed apprezzati in Italia e all’Estero, spesso tradotti in varie lingue, nel 1984 ha fondato il Coro della Diocesi di Roma, con il quale anima le più importanti liturgie, alcune delle quali presiedute dal Santo Padre.

Un evento dal forte valore simbolico e culturale, in cui le suggestive composizioni sacre di Mons. Frisina si fonderanno con la potenza espressiva dell’orchestra sinfonica, nella cornice solenne e spiritualmente intensa della Basilica di San Nicola, cuore religioso e identitario della città.

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti.

È consigliata la prenotazione tramite il seguente link:

https://www.eventbrite.com/e/gran-concerto-del-giubileo-mons-frisina-tickets-1462751371729?aff=oddtdtcreator